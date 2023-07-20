Мужчина похитил 1,8 млн рублей из стоматологической клиники в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело о краже Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали 41-леьнего мужчину, подозреваемого в краже. Злоумышленные ограбил стоматологическую поликлинику на 1,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, мужчина узнал, что в поликлинике хранится крупная сумма денег. Подозреваемый подобрал код от охранной системы учреждения, проник в помещение, вынес все деньги и скрылся с места преступления. Личность вора оперативно установили. Во время обыска в его квартире обнаружили часть суммы – 1,3 млн рублей, остальные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже Фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве пресекли продажу нелегальных лекарств. Общий доход от криминального бизнеса превысил 30 млн рублей. В рамках уголовного дела задержали шесть человек.