Собянин: Завершена реконструкция Ледового дворца в Сокольниках

Сергей Собянин рассказал, как изменился после реконструкции Ледовый дворец в Сокольниках. Фото: stroi.mos.ru.

Сергей Собянин рассказал, как изменился после капитального ремонта Ледовый дворец в Сокольниках. В своем Telegram-канале мэр Москвы сообщил о завершении реконструкции спортивного комплекса.

«Теперь это новое спортивное сооружение площадью более 18,5 тысяч квадратных метров, отвечающее всем современным требованиям. В нем есть: - две ледовые арены; - спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб; - медицинский кабинет и СПА-центр с купелью; - раздевалки для спортсменов и технические помещения», – написал Сергей Собянин.

Спортивный комплекс расположен на улице Сокольнический Вал. По словам мэра, строители благоустроили пространство вокруг дворца: проложили пешеходные зоны и дорожки, посадили деревья и кусты, оборудовали декоративное вечернее освещение и обустроили парковку.

«Обновленный Ледовый дворец станет центром притяжения наших талантливых спортсменов», - подчеркнул глава города.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в столице построили 7 новых спортивных объектов и таким образом выполнили годовой план на 50%. Один из крупнейших – новый корпус "МССУОР" № 4 имени А. Я. Гомельского в районе Бибирево. В современном трехэтажном здании будут тренироваться спортсмены, обучающиеся в олимпийском резерве. В комплексе оборудовали бассейн, тренажерный и универсальный игровой залы, раздевалки, а также тренерские и инвентарные помещения.

С начала года строители также сдали Академию спорта «Динамо» в районе Аэропорт, ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей «Спартак-Волейбол» в районе Ясенево, многофункциональный комплекс в районе Митино, ФОК в районе Ново-Переделкино, ФОК с бассейном в районе Новокосино. По словам мэра, три спортивных объекта построили за счет городского бюджета, а еще четыре – за счет инвесторов. В общей сложности строители возвели более 103 тысяч квадратных метров.

Город активно обновляет и уже действующие спортивные объекты. В мае завершилась реконструкция исторического спортивного комплекса «Москвич» в Текстильщиках. Его построили в 1960-х годах при одноименном заводе малолитражных автомобилей. После модернизации футбольного стадиона здесь появился натуральный газон с обогревом, новые трибуны, освещение и беговые дорожки. Кроме того, при спорткомплексе открыли первый в России Дворец бильярдного спорта с 36 столами и трибунами для 355 зрителей. По словам Сергея Собянина, на историческом стадионе «Москвич» бесплатно занимаются 1,3 тысячи человек в возрасте от 10 до 52 лет. Также здесь готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта.