Диетолог Чехонина рассказала, почему вес может стоять во время похудения

Остановка веса может быть вызвана эффектом плато Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-диетолог Юлия Чехонина в беседе с «Москвой 24» рассказала о состоянии эффекта плато во время похудения. По ее словам, в этот период вес может стоять.

Специалистка посоветовала сменить физическую нагрузку, чтобы помочь организму переключить процесс похудения в более интенсивное русло. Врач также отметила, что остановка веса может быть вызвана не только эффектом плато, но и другими факторами, например, частым взвешиванием или предменструальный синдром.

«К тому же, когда мы только начинаем процесс снижения или нормализации массы тела, мы в первую очередь активно теряем лишнюю жидкость. Когда она нас покидает, цифра на весах становится уже не такая выраженная», - добавила Чехонина.

Кроме того, диетолог отметила, что остановка веса возникает и при чрезмерных ограничения: организм пытается замедлить процесс. Врач призвала взвешиваться раз в неделю и не забывать, что истинная цель – это не цифра на весах, а то, как человек выглядит.

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