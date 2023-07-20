Москвичей предупредили о дожде с грозой и порывистым ветром 20 июля

Возможны порывы ветра до 15 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается дождь, местами прогремят грозы. Непогода будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Неблагоприятная погода сохранится до 21:00. Горожан просят быть внимательнее и осторожнее: обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, деревья, линии электропередач.

Водителей призывают снизить скорость и избегать резких маневров, автомобиль не стоит парковать под деревьями. Если гроза и дождь застали вас в дороге, необходимо остановиться, отключить двигатель, включить аварийные огни и закрыть двери и окна. Кроме того, в непогоду не стоит кататься на элеткросамокатах – это опасно для жизни и здоровья.

Ранее KP.RU писал, что москвичи пережили самый сильный дождь за последние 50 лет. Всего за 19 часов в столице выпало 68,3 мм осадков.