В Москве воздух в июне оказался на 6% чище, чем год назад

Экологическая ситуация в Москве продолжает улучшаться Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве с каждым городом продолжает улучшаться экологическая ситуация. Так, в июне 2023 года воздух в городе оказался на 6% чище, чем год назад и на 15% чище, чем два года назад, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Власти города внедряют новые технологии для борьбы с загрязнением воздуха. Кроме того, благоприятные погодные условия также способствуют сохранению необходимых условий рассеивания загрязняющих веществ. Например, в июне, около двух недель была жара, но затем дожди восполнили норму по атмосферным осадкам.

Горожанам напомнили, что в столице работает 56 автоматических станций контроля воздуха, оснащенных современным оборудованием.

Ранее KP.RU писал, что в Москве прошел рекордный за последние 50 лет дождь. В центре города выпало 68,3 мм осадков, на северо-востоке – 65,9 мм дождя, а на юго-западе – 62,5 мм.