Мужчина ограбил парня и девушку на детской площадке в Зеленограде

Злоумышленник украл телефоны у потерпевших и сдал их в скупку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Зеленограде полицейские задержали 31-летнего приезжего, который похитил мобильные телефоны у парня и девушки, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в 10 микрорайоне Зеленограда на детской площадке. Злоумышленник подошел к девушке и молодому человеку, которые сидели на лавочке, неожиданно схватил их смартфоны и убежал. Парень попытался догнать вора, но тот успел скрыться. Сумма материального ущерба составила 85 тысяч рублей.

Правоохранители поймали грабителя, похищенные телефоны он успел продать. Смартфоны удалось изъять у скупщиков, в ближайшее время их вернут законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что мужчина ограбил стоматологическую клинику в центре Москвы на 1,8 млн рублей. Злоумышленника задержали, у него изъяли 1,3 млн рублей, остальные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.