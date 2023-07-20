Утеплитель загорелся на стройке на северо-западе Москвы

Сведения о пострадавших не поступали Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве на стройке произошел пожар – горел утеплитель. Возгорание потушили на площади 10 квадратных метров, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании на ул. Генерала Глаголева, д. 30, к. 3 поступило в экстренные службы 20 июля в 14:54. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. они установили, что загорелся строительный материал — утеплитель. Через 15 минут – в 15:11 – пламя локализовали на площади 10 «квадратов», а затем полностью потушили.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее KP.RU писал, что ночью 20 июля пожар произошел в банном комплексе на юго-востоке Москвы. Огонь распространился на площади 500 квадратах метров. Для борьбы с огнем привлекли вертолет и катер. Сведения о пострадавших не поступали.