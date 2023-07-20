Представители промышленных компаний Москвы провели более 120 переговоров с байерами из стран СНГ

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Участниками байерской программы Центра «Моспром» в этом году уже стали 46 предприятий. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, десять компаний при помощи Центра провели онлайн-встречи с потенциальными партнерами.

«С 19 по 30 июня московские промышленники встретились с 55 крупнейшими байерами из стран СНГ, - отметил глава ведомства. - Они провели более 120 онлайн-переговоров, в ходе которых иностранные дистрибьюторы заинтересовались импортом столичной продукции».

По его словам, популярность международных бизнес-миссий среди представителей московской промышленности растёт. В состоявшихся онлайн-переговорах поучаствовали предприятия по выпуску средств для ухода за кожей и гигиены полости рта, лекарств, медицинских изделий и ночных контактных линз. Например, вопросы переработки отходов, в том числе холодильного оборудования, работу с RDF-топливом и фреоном обсудили с коллегами из Республики Беларусь специалисты московской компании «ЭкоТехПром». При этом была достигнута договоренность о совместной проработке вариантов утилизации электронных и электрических изделий. Производитель медицинского оборудования из Узбекистана ознакомился с продукцией столичного предприятия «РЭД». Речь идёт об экспресс-тестах для выявления различных антигенов. В дальнейшем будут обсуждаться возможные поставки этих изделий на узбекский рынок. Со столичной фармацевтической компанией «Изварино Фарма» во время бизнес-миссии пообщались байеры из Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. Их заинтересовали закупки производимых в Москве лекарств.

Напомним, для экспортеров столицы доступны разные варианты городской помощи. Среди них - бесплатные консультации экспертов, аналитика, поддержка в продвижении товаров на международных маркетплейсах, онлайн-обучение и многое другое на цифровой платформе«Мой экспорт». Для желающих получить выход как на внутренние, так и на внешние рынки сбыта город проводит бизнес-миссии и отраслевые выставки. Эксперты Центра «Моспром» также работают индивидуально с компаниями, заинтересованными в экспорте. Для них проводят анализ целевых рынков и аналитику для разработки самой оптимальной стратегии выхода компании на зарубежные рынки. Участникам байерской программы предлагают бесплатную помощь в поиске контрагентов, организации переговоров с будущими зарубежными партнерами, участие в международных выставках и бизнес-миссиях.