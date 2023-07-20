Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных торговых центрах

Новая мера поддержки поможет обновить торговые центры и сделать их точками притяжения для жителей московских районов. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Столичные власти введут новые меры поддержки досуговой деятельности в торговых центрах, сообщил Сергей Собянин. Накануне Дня работника торговли мэр Москвы побывал в ТРЦ «Небо» в Солнцево. Глава города рассказал, что из бюджета столицы будут выделены гранты на изменение внешнего архитектурного решения торговых центров.

«Понятно, что одной торговлей не проживешь. Но надо развивать другие функции, чтобы торговые центры стали общественными центрами районов. Они же находятся здесь, в центре жилых районов. И здесь по большому счету ничего другого такого, чтобы заменило эту площадку, нет. И здорово, что сюда приходят ребята, занимаются спортом, танцами, культурными программами. Мы сейчас торговым центрам будем компенсировать часть затрат на переоборудование, если такие крупные перепланировочные решения».

Сергей Собянин напомнил, что многие торговые центры столицы давно не ремонтировались и отличаются устаревшим дизайном.

«Многие старые из них. Поэтому будем помогать, и чтобы они архитектурно внешне выглядели достойно в Москве», – рассказал мэр.

Столичные власти собираются компенсировать владельцам ТЦ затраты на отделочные материалы, использованные при ремонте фасадов зданий. На гранты из городского бюджета могут рассчитывать торговые центры общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, объект недвижимости должен быть введен в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года. При этом после модернизации площади ТЦ, выделенные под социальные объекты (спортивные центры, бассейны, детские развлекательные и развивающие центры, танцевальные студии, коворкинги, библиотеки) должны увеличиться не менее чем на 5%.

Суммы выделяемых грантов также будут зависеть от площади социальных объектов, расположенных в ТЦ. Городские власти рассчитывают, что эта мера поддержки поможет обновить торговые центры и сделать их точками притяжения для жителей московских районов. Кроме того, гранты станут хорошей помощью для социально ориентированного бизнеса.

Сейчас в Москве работают около 75 тысяч предприятий торговли. Из них более 65,5 тысяч - стационарные торговые точки: это в 2,7 раза больше, чем десять лет назад. Крупных ТЦ в столице – 686, они есть во всех районах города. Это настоящие досуговые центры, ведь кроме магазинов в них расположены фудкорты, кинотеатры, игровые, спортивные, культурные и образовательные площадки, различные бытовые услуги. Для многих московских семей посещение таких комплексов по выходным уже стало привычным развлечением.

Один из крупнейших ТЦ столицы – торгово-развлекательный центр «Небо», в котором побывал мэр. Комплекс расположен в районе Солнцево на улице Авиаторов. Еженедельно сюда приходят более 90 тысяч человек. В апреле в ТЦ "Небо" открылся футбольный центр «CityFootball». В нем оборудованы два искусственных поля с трибунами, тренерскими помещениями, комфортными раздевалками и другой необходимой инфраструктурой. В центре занимаются юные воспитанники детской Академии футбола «Спартак».

Кроме того, в ТЦ «Небо» работают семейный парк развлечений «Космостар» и сеть детских картинговых трасс Crazy Cart. В школе Аллы Духовой «TODES» дети и взрослые занимаются танцами под руководством артиста Театра танца TODES Владимира Шапкина. Еще одна танцевальная студия «Чемпион» учит всех желающих спортивным бальным танцам. Ее основали мастер спорта России, чемпион Европы и России, призёр чемпионата Мира по спортивным бальным танцам Валерий Захаров и тренер по латиноамериканской программе Анастасия Ермакова.