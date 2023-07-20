Москвичи выбросили во время ссоры шкатулку с украшениями, а ее подобрал прохожий Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве муж и жена лишились шкатулки с украшениями. Во время ссоры с женой мужчина сгоряча вышвырнул предмет в окно, но когда пара спустилась вниз, чтобы подобрать драгоценности, на месте их не оказалось.

ЧП произошло в Зеленограде, на одной из городских улиц. Супруги повздорили днем, и мужчина швырнул шкатулку с 12 этажа.

Поняв, что перегнул палку, глава семейства и его 34-летняя жена побежали вниз. Но перед тем, как спуститься, посмотрели с балкона, куда упала шкатулка с украшениями.

Как стало известно сайту mk.ru, она привлекла внимание прохожего. Мужчина подошел к трофею и, убедившись, что там есть чем поживиться, скрылся вместе с ним.

Когда муж и жена спустились во двор, ни украшений, ни удачливого воришки там уже не было.

В итоге ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Судя по заявлению, внутри были два золотых кольца, две золотые сережки, нательный крестик золотой - один. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Сейчас вора разыскивают полицейские. Известно, что он попал в объективы нескольких камер наружного наблюдения.