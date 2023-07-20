РИА Новости: погибший в Москве 11-летний мальчик познакомился с убийцей в церкви

Подросток зарезал 11-летнего друга в парке на юге Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погибший 11-летний мальчик и его предполагаемый убийца – 13-летний подросток –познакомились в церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Дети познакомились в церкви, конфликтов у них не было», - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что оба ребенка росли в неполных семьях – без отцов. В рамках расследования уголовного дела назначили ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Уголовной ответственности мальчик не понесет в силу возраста.

Напомним, 19 июля тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями нашли в коллекторе в Коломенском парке. По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали его 13-летнего знакомого, мальчик признался в содеянном.

Как писал KP.RU, задержанный мальчик заявил, что убийство произошло спонтанно: ребята поругались и 13-летний подростка ударил свое знакомого ножом. Однако юноша мог спланировать все заранее: на прогулку он зачем-то захватил кухонный нож. Расследование продолжается.