Интерактивный тренажер от столичного разработчика научит играть в шахматы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице придумали тренажер для обучения и тренировки шахматистов разного уровня подготовки. Его разработчиком стала московская компания по выпуску 3D-оборудования. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московский производитель 3DQuality разработал интерактивное устройство для развития логического мышления и ручной моторики у детей разных возрастов, - отметил глава ведомства. - Компания уже приступила к производству и ведет переговоры о поставках в образовательные учреждения страны».

По его словам, создаваемая столичными промышленными предприятиями обучающая продукция популярна не только в России, но и в зарубежных странах. Разработчики также выпускают высокотехнологичное оборудование для обучения. Например, интерактивный тренажер для шахматистов рассчитан на разные уровни сложности и режимы игры. Во время тренировки он может подстроиться под конкретного игрока. При этом ему будет доступен анализ ошибок и подбор наиболее верной стратегии. Есть даже функция подсказок правильного хода. Игрок может выбрать компьютерные шахматы или классические, в которых он будет двигать металлические фигуры.

Образовательные центры, среди которых один из крупных в столичной системе допобразования ГБПОУ «Воробьевы горы», поставили положительную оценку новинке. Как пояснила генеральный директор компании Диана Данилюк, такие разработки дают возможность детям прокачать творческое и логическое мышление. Плюс к этому они получают знания, важные для дальнейшего построения своей карьеры.

«Использование современных технологий в обучении детей способствует формированию нового поколения инноваторов и лидеров, которые будут вносить вклад в развитие нашей страны», – добавила представитель предприятия.

Напомним, столица обеспечивает благоприятный климат для развития не только крупных, но и малых, и средних компаний. Для инвесторов, размещающих свои промышленные площадки в Москве, доступны большие рынки сбыта, качественная инфраструктура и более двадцати различных мер городской поддержки. Сюда входят также субсидии и целевые займы. Москва как центр российской промышленности делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня каждое третье работающее в городе предприятие относится к высокотехнологичным.