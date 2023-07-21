Михаил Дегтярев встретился с руководством профессиональных спортивных клубов Хабаровского края

Перед всеми клубами поставлены амбициозные задачи на следующий сезон. Фото: Егор Тимошенко

Руководители профессиональных спортивных клубов «Амур», «СКА-Нефтяник» и «СКА-Хабаровск» в ходе встречи с главой региона и первым вице-губернатором Александром Никитиным поделились результатами работы в межсезонье и амбициями на следующий сезон.

Губернатор начал встречу, отметив успехи «СКА-Нефтяника».

- Клуб выполнил все поставленные задачи. За два года была создана команда, оформившая «золотой хет-трик» и забравшая все трофеи престижных национальных турниров. Теперь предстоит более сложная задача – удержаться на вершине, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Хоккейный «Амур» завершил прошлый сезон на 10 месте в своей конференции, не попав в плей-офф, поэтому в межсезонье клуб провел множество рокировок в стане тренерского штаба. Так, в качестве главного тренера команду к победам поведет Андрей Мартемьянов, ранее уже работавший в Хабаровске. Как отметил губернатор, после хорошей предсезонной работы и удачных трансферов, команде по силам ворваться в тройку лучший Восточной конференции первому перерыву.

Что касается футбольного «СКА-Хабаровска», то костяк команды продолжат составлять молодые спортсмены. В дополнение к ним были приобретены уже опытные Вячеслав Подберезкин, Олег Кожемякин, Кирилл Никитин. Губернатор остался доволен первой игрой, где хабаровчанам удалось победить.

- Хорошую молодую команду вы создали совместно с главным тренером Романом Шароновым. Мы с ним договорились на два сезона: в первом команда формировалась, а в этом чемпионате уже нужно показывать результат. Задача та же – выход в Российскую Премьер-Лигу, - обратился Михаил Дегтярев к руководителю футбольного клуба.