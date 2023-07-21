Движение между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром перекрыли из-за пожара

Крупный пожар произошел в жилом доме на Дмитровском шоссе Фото: Соцсети

В Москве из-за пожара в многоэтажке перекрыли движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром. Об этом утром 21 июля сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что крупный пожар произошел в жилом доме на Дмитровском шоссе. От огня пострадали две квартиры. Из горящей многоэтажки спасли десять человек. За медицинской помощью обратились шесть жильцов – трое взрослых и трое детей. Возгорание потушили на площади 60 квадартных метров. Среди возможных версий ЧП – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.