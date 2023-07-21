Десять человек спасли из горящей многоэтажки на Дмитровском шоссе в Москве

За медицинской помощью обколотились трое взрослых и трое детей Фото: соцсети

В Москве в жилом доме на Дмитровском проспекте произошел пожар – горела квартира на 8-м этаже. Огнеборцы спасли десять человек, сообщил корреспондент KP.RU.

Сообщение о возгорании поступили в экстренные службы около девяти утра 21 июля. В 09:52 возгорание локализовали, а в 10:19 – полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. От огня пострадали две квартиры. За медицинской помощью обвалились трое взрослых и трое детей. Предварительно, они отравились продуктами горения. Погибших нет.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Среди возможных версий пожара – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Ранее KP.RU писал, что из-за пожара движение перекрыли по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром.