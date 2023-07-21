Прокуратура Москвы опубликовала видео с места пожара в доме на Дмитровском шоссе

Квартира практически полностью выгорела Фото: прокуратура Москвы

Столичная прокуратура опубликовала видео с места пожара в жилом доме на Дмитровском шоссе. На кадрах видно, что одна из квартир практически полностью выгорела.

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление все обстоятельств и причин ЧП. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В результате пожара пострадали несколько человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - добавили в телеграм-канале ведомства.

Как писал KP.RU, рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнем. Из горящего дома огнеборцы спасли десять человек. Трое взрослых и трое обратились за медицинской помощь. Предварительно, у них отравление продуктами горения.