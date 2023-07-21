Небольшой дождь и до +23 градусов ожидаются в Москве 21 июля

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в пятницу, 21 июля, прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, на юге области – умеренный. Днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла. Днем 22 июля температура воздуха составит плюс 22-24 градуса. По области возможно небольшие атмосферные осадки.

Как писал KP.RU, синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в столицу не вернется жара. Температурный фон будет на пару градусов ниже климатической нормы.