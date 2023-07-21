Помочь в спасении жизни просто: стать донором крови и пополнить регистр доноров костного мозга можно на празднике в ВДНХ

Если решили поучаствовать в мероприятии, то предварительно стоит пройти регистрацию Фото: Shutterstock

Федеральное медико-биологическое агентство совместно с Национальным фондом развития здравоохранения 24 июля с 09.00 до 12.30 приглашает всех желающих стать донором и помочь в спасении жизней. Место встречи - ВДНХ рядом с павильоном «Дом культуры». В сопровождении выездной бригады Центра крови ФМБА России можно будет сдать кровь и вступить в федеральный регистр доноров костного мозга. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

Если решили поучаствовать в мероприятии, то предварительно стоит пройти регистрацию по ссылке и почитать, как правильно подготовиться к донорству.

Почему стоит подумать о том, чтобы стать потенциальным донором костного мозга? Дело в том, что потенциального донора при необходимости ищут по данным Федерального регистра, а его нужно пополнять. По экспертным оценкам и математическим моделям, при включении в Федеральный регистр не менее 500 тысяч доноров вероятность найти в нем полностью совместимого донора для российского пациента будет равна 45%, а частично совместимого (9 из 10 аллельных групп) донора – 88%. Но до этих цифр нам еще стоит дорасти, чтобы дать больше шансов подобрать неродственного донора костного мозга при лечении онкологических заболеваний, например, когда поражены стволовые клетки.

В 2022 году, по данным Минздрава России, у нас в стране провели 2217 трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, причем 296 из них – от неродственного донора. На 73% эту потребность удалось закрыть российскими донорами. Кстати, с октября 2022 года подать заявку на донорство костного мозга можно и на портале Госуслуг (ЕПГУ).

На площадке ВДНХ всех участников мероприятия ждут фотозоны с арт-объектами, посвященными донорству крови, тематические настольные игры для доноров и волонтеров, вкусное чаепитие и памятные сувениры.

Будет работать Донорпочта, где каждый желающий подпишет открытку с добрыми словами донору или пожеланиями выздоровления пациентам и опустит в специальный почтовый ящик. Открытки передадут столичным донорам и пациентам. А еще всем донорам подарят билеты на посещение музеев на территории парка.

Подробнее, как проходит процедура донорства костного мозга - в реальной истории о встрече донора и спасенного им пациента.