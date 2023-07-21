Миллиардер Игорь Кудряков найден мертвым в квартире в центре Москвы

В Москве умер основатель сервиса доставки «Служба 77» Игорь Кудряков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миллиардер и основатель службы доставки «Служба 77» Игорь Кудряков умер на 64-м году жизни. Тело бизнесмена нашли в квартире в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Накануне в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы найден мертвым Игорь Кудряков»,- рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на теле бизнесмена не зафиксировали следов насилия. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер, Кудряков умер от продолжительной болезни.

Напомним, Игорь Кудряков родился 4 апреля 1960 года. В 2000-е годы он создал и возглавил сервис доставки «Служба 77». Также бизнесмен занимал должность первого заместителя начальника главного управления Государственной жилищной инспекции Подмосковья.

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