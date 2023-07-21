Собянин рассказал о программе льготного кредитования промышленности Москвы

В Москве активно открываются новые производства, в том числе фармацевтические предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва переживает промышленный бум: каждый год в столице появляются около полусотни крупных и средних предприятий и около сотни малых. Объем производства в обрабатывающих отраслях за последние пять лет вырос вдвое. Только с начала 2023 года он увеличился на 11%. По словам мэра Сергея Собянина, это стало возможным в том числе благодаря мерам поддержки городских властей.

«Вопреки всем проблемам, наш город переживает настоящий промышленный бум. Ежегодно в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около сотни малых производств. А объем инвестиций промышленных предприятий в собственное развитие в прошлом году составил 396,5 миллиардов рублей. Конечно, это происходит не само по себе. Огромный объем инвестиций вкладывается в наш город не за «красивые глазки», а потому что Москва стала городом, привлекательным для развития промышленного производства. Инвестиции в московскую промышленность окупаются кратно быстрее, и их делать гораздо комфортнее, чем во многих других регионах. Тому есть много причин. Но не последнюю роль играет система поддержки реального сектора, созданная правительством Москвы», – написал Сергей Собянин в блоге на сайте мэра Москвы.

Столичные власти разработали программу льготного инвестиционного кредитования, которая позволяет получить средства для развития бизнеса на максимально выгодных условиях. Предприятия могут взять до 3 миллиардов рублей сроком на три года по ставке 3% годовых. Разница между льготной и коммерческой ставкой кредита возмещается из бюджета города. Такие кредиты можно получить на новое строительство, реконструкцию уже существующего производства или покупку необходимой техники. С апреля 2023 года правительство столицы расширило программу на договоры лизинга оборудования, включив в нее малые и средние предприятия промышленности.

«На сегодня промышленные предприятия получили более 250 миллиардов льготных кредитов. В числе заемщиков – предприятия, изготавливающие косметическую продукцию, лекарственные средства, продукты питания, строительные конструкции, автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и других отраслей. При этом каждый рубль, направленный из городского бюджета на компенсацию процентных ставок по кредитам, позволяет привлечь до 55 рублей инвестиций в промышленность Москвы. Но главное, конечно, это качественные товары для потребителей, дополнительные налоги в городской бюджет и новые рабочие места для жителей нашего города», - рассказал мэр Москвы.

Один из примеров эффективного применения инвестиционного кредита - фармацевтическая компания «Велфарм-М». В начале 2023 года она открыла первую линию по производству твердых лекарственных форм на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Новый завод сможет обеспечить до 80% потребностей России в лекарствах для больных онкологией. Благодаря льготной ставке кредита «Велфарм-М», по словам Собянина, сэкономит более 400 миллионов рублей в течение ближайших трех лет. Вырученные средства компания сможет направить на развитие производства.