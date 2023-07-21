Двое парней украли вещи из салона автомобиля на востоке Москвы

Одного из подозреваемых задержали, с другим проводятся следственные действия Фото: Герман ВОЛКОВ

В Москве следователи приняли к производству уголовное дело по факту грабежа из салона авто, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел 28 июня на Алтайской улице. Так, 19-летний парень и 17-летний юноша похитили из салона авто имущество на сумму 32 тысячи рублей. Противоправные действия попытались пресечь очевидцы, однако грабители пригрозили им.

Правоохранители установили личность подозреваемых. 19-летнего молодого человека задержали, с его несовершеннолетним сообщником проводят следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения фигурантам.

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