Собянин: Семь новостроек по реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования

Семь новостроек по реновации строят в столице с помощью технологий информационного моделирования. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Технологии информационного моделирования (ТИМ) помогают московским строителям в работе: благодаря цифровым двойникам здания возводятся быстрее и с меньшими затратами. Эта технология применяется, в том числе, и при строительстве домов по программе реновации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Семь новостроек по реновации возводим с помощью технологий информационного моделирования. Это ускорит переезд участников программы», – написал глава города.

Технологии информационного моделирования позволяют создать цифровую модель будущего объекта. В нее закладывается вся информация о строящемся здании, благодаря чему проектировщики могут сделать в 3D любые элементы и системы конструкции, поработать над вариантами компоновки и проанализировать, как они будут вести себя при эксплуатации.

«В итоге весь строительный цикл видно как на ладони. Сокращаются сроки и затраты на проект. Первый дом для реновации, построенный с помощью технологий информационного моделирования, введен в эксплуатацию в районе Метрогородок. Квартиры в нем в этом году получат больше 2000 человек», - рассказал Сергей Собянин.

Сейчас в Москве с использованием технологии информационного моделирования проектируются и строятся около 200 различных объектов.

Цифровизация строительной отрасли Москвы активно развивается. «Умные» решения применяются на всех этапах жизненного цикла зданий - от проектирования до эксплуатации. Созданный с помощью технологии информационного моделирования проект будущего объекта сначала применяется в процессе строительства, а далее используется как цифровой двойник на всем сроке службы. Виртуальная модель помогает специалистам следить за состоянием здания, что продлевает его жизненный цикл на десятки лет. Кроме того, этот метод увеличивает производительность инженерного состава на 20%, срок службы инженерного оборудования - более чем на 15%, а также снижает затраты на внеплановое обслуживание до 50%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объемы строительства жилья по программе реновации в ближайшие годы будут увеличены. По словам главы города, в столице будет строится в 10 раз больше новых многоэтажек для переселенцев.

«Должен сказать, что ближайшие годы программы реновации, 2024, особенно 2025, 2026, 2027 годы, будут пиковыми. В которые мы будем строить в 10 раз больше по реновации, чем сегодня. Это потребует гигантского напряжения: и бюджета, и строительных мощностей, и организационных. Такую задачу мало кто решал. Мы в год должны будем вводить по 3–4 миллиона квадратных метров», – отметил мэр города.

Сейчас в столице построено уже 100 домов по реновации. Около 40% всех многоэтажек создается по индивидуальным проектам. Всего по программе в Москве будет построено более 570 тысяч квадратных метров нового жилья вместо снесенных старых домов. Многоэтажки появятся в десяти округах столицы.