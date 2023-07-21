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НовостиОбщество21 июля 2023 12:37

Скоростной режим снизят на участке Ленинградского шоссе в Москве с 23 июля

Максимальную разрешенную скорость ограничат до 60 км/c
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На участке Ленинградского шоссе в районе Сокол скоростной режим снизят с 80 до 60 км/ч

На участке Ленинградского шоссе в районе Сокол скоростной режим снизят с 80 до 60 км/ч

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве с 23 июля изменится скоростной режим на участке Ленинградского шоссе в районе Сокол. Максимально разрешенную скорость снизят с 80 до 60 км/ч в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«В этом месте несколько съездов, перепад скорости 60-80-60 км/ч. Поэтому здесь нужно ехать аккуратно, в умеренном темпе», - уточнили в ведомстве.

В Дептрансе напомнили, что с 2021 года на этом участке произошло девять ДТП. Причиной аварий стали резкие маневры и непропуск машин. Изменение скоростного режима понизит риск попадания в ДТП. Кроме того, водители перестанут получать «невнимательные штрафы» и смогут ездить с ровной скоростью.

Ранее KP.RU писал, что семибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 21 июля. Движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях. В час пик жителям столицы рекомендуют пересесть на городской транспорт.