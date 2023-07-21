Собянин: «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

Раньше на месте технопарка была свалка. Городские власти решили найти этой территории более полезное применение. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

«Руднево» станет крупнейшим индустриальным парком России с высокотехнологичными производствами, сообщил мэр города Сергей Собянин. Предприятия на территории технополиса обеспечат москвичей новыми рабочими местами неподалеку от дома. Глава города рассказал, как в ближайшие годы будет развиваться промышленная площадка на востоке столицы.

Раньше на месте технопарка была свалка. Городские власти решили найти этой территории более полезное применение.

«Мы несколько лет назад приняли решение развивать там промышленный технопарк. Включили его в систему особой экономической зоны Москвы и начали сами создавать корпуса и сдавать его в аренду предприятиям. Сегодня там уже работает около 3 тысяч человек, в перспективе 15-20 тысяч. Он динамично развивается. Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны», – написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр Москвы отметил, что в «Руднево» создаются самые современные производства.

«Это беспилотный транспорт, беспилотные летательные аппараты всякого класса, начиная от маленьких квадрокоптеров и заканчивая большими вертолетами, которые уже производятся. Рядом строится большой корпус объединенной авиационный компании «Иркут» для производства комплектующих, крыльев для МС 21 и еще десятки инновационных предприятий», – сообщил глава города.

Мэр подчеркнул, что для многих москвичей работа в «Руднево» стала отличным вариантом трудоустройства недалеко от своего района.

«Это высокотехнологичные предприятия с хорошо оплачиваемыми местами. В районах прилегающих к технопарку – это почти миллион человек. Конечно, это дополнительная возможность получить качественные места недалеко от места проживания. А было много желающих застроить это все жильем, мы не дали», – добавил столичный градоначальник.

Некрасовка, где сейчас активно развивается технопарк «Руднево», раньше считалась не слишком удобным для жизни районом.

- Некрасовка была построена как жилой район - спальный район - в самых плохих традициях прошлого: без рабочих мест, без соцкультбыта. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, - рассказывал ранее Сергей Собянин. - Помимо строительства метрополитена и дорог в Некрасовке строятся новые детские сады, школы, объекты соцкультбыта. И очень важно, конечно, создание рабочих мест. Поэтому часть территории, которая в свое время была предназначена под строительство жилья, мы перевели в промышленные виды использования.

Для предприятий «Руднево» действуют особые льготные условия. В статусе резидентов индустриального парка производители освобождаются от налогов на имущество, транспорт и землю. Кроме того, правительство столицы установило для них ставку налога на прибыль в размере всего 2%. Для резидентов также действует режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли. Высвобождающиеся средства предприятия могут направить на расширение и развитие производства.