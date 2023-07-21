Новые реалии в маркетинге: московских предпринимателей приглашают на конференцию по продвижению

Фото: cdp.moscow

24 июля в Цифровом деловом пространстве пройдет конференция «Маркетинг и продвижение в новой реальности», организованная ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). К участию приглашаются собственники бизнеса, маркетологи, пиарщики, SMM-специалисты. В рамках мероприятия эксперты вместе с предпринимателями обсудят инструменты, которые позволят опередить конкурентов и обеспечить постоянный приток клиентов в условиях кризиса. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

«Более 30 процентов московских предпринимателей, согласно опросу ГБУ «Малый бизнес Москвы», говорят о недостатке знаний в сфере комплексного маркетинга. Чтобы решить эту проблему, мы регулярно проводим обучение, — сообщил руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов. — Новая конференция будет посвящена повышению грамотности в области продвижения товаров, а также самым действенным механизмам привлечения внимания потребителей».

Конференцию откроет выступление пиар-директора Softline Светланы Ащеуловой на тему «Медиастратегия: как через СМИ стать заметным для “выбирателей”». Не менее актуальную тему — «UGC — новая нефть для маркетолога» — осветит операционный директор «Сидорин Лаб» Дарья Свистунова. Основатель креативного агентства SVETI Татьяна Екимова выступит с лекцией «Продвижение брендов и экспертов через вертикальный видеоконтент». Руководитель пиар-отдела «Сидорин Лаб» Анна Лапшина поделится секретом, как организовать пиар-кампанию без финансовых вложений. Главный редактор контент-агентства «Сделаем» Мария Соболева расскажет о том, как написать продающий текст за семь шагов. Мероприятие завершится лекцией руководителя юнита прогрева МА Completo Алены Бирюковой о трендах соцмедиа в 2023 году.

Конференция пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробнее об образовательных мероприятиях МБМ можно узнать в разделе «Обучение» на портале mbm.mos.ru, который агрегирует меры поддержки и эффективные инструменты для развития своего дела.

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