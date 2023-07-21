Москвичам рассказали, у каких специальностей сильнее всего выросла зарплата за год

Москвичам рассказали, по каким специальностям сильнее всего выросла зарплата Фото: Shutterstock

Для жителей Москвы составили десятку профессий, зарплата в которых больше всего выросла за последний год. Первую строчку списка занимают вакансии водителей такси, их зарплата увеличилась в 2,2 раза. Об этом рассказывает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

Также в список вошли: упаковщик, фасадчик, бармен, оператор, бариста, логист, бухгалтер, мерчендайзер и мастер маникюра. В среднем же зарплата в Москве выросла на 11 процентов.

При этом удивительный факт — в России IT-сфера впервые обогнала нефтегазовую отрасль по престижности в глазах населения. 49 процентов респондентов считают самой престижной именно IT-сферу, а лидирующую ранее нефтегазовую, только 42 процента. Об этом исследовании рассказали на сайте телеканала 360.

В целом же в 2023 году именно у работников IT случился наибольший рост средней зарплаты. Подъем оплаты труда составил 8,2 процента. Об этом рассказали на портале Пятого канала.