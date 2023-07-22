Пьяный мужчина устроил погром в кафе на Арбате в Москве

Детали случившегося выясняются Фото: прокуратура Москвы

В Москве мужчина разгромил кафе на Арбате. Предположительно, в момент совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, хулиган зашел в заведение и беспричинно начал крушить все вокруг – он разбивал посуду, ломал стулья и столы. Сумма материального ущерба не уточняется.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, а также привлечение дебошира к установленной законом ответственности. Правоохранители устанавливают все детали случившегося.

Ранее KP.RU писал, что пассажир московского метро избил мужчину, который случайно задел его плечом. Индент произошел на станции «Проспект Вернадского». Действия нарушителя классифицируются по статье о побоях.