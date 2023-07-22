Скелетированный труп пенсионерки нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Женщину нашли мертвой после аварии, из-за которой затопило соседей Фото: Мария ЛЕНЦ

Скелетированный труп 65-летней женщины обнаружили в квартире в Останкинском районе Москвы, сообщил источник KP.RUв правоохранительных органах.

Инцидент произошел 20 июля на ул. 3-я Новоостанкинская, д.15. Тело пенсионерки нашли случайно – из-за аварии, после которой затопило соседей. Жильцы пытались достучаться до хозяйки аварийной квартиры, но никто не открыл дверь. На место пришлось вызывать правоохранителей. В ходе осмотра обнаружили скелетированные останки женщины.

Предварительно, смерть москвички не носит криминальный характер. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранения обнаружили в парке «Коломенское» на юге Москвы. Ребенок ушел на прогулку, но не вернулся домой, его мать обратилась в полицию. По подозрению в убийстве школьник задержали его 13-летнего знакомого. Он во всем сознался. Идет расследование.