Мошенники заставили пенсионерку из Москвы выбросить из окна 1,5 млн рублей

Пенсионерка выбросила сверток с деньгами из окна квартиры, их подобрал один из мошенников Фото: прокуратура Москвы

В Москве телефонные мошенники похитили у 77-летней пенсионерки 1,5 млн рублей, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Аферисты позвонили потерпевшей и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они попросили пожилую москвичку якобы помочь им в поимке опасных преступников. Для этого пенсионерка должна была снять деньг и выбросить их из окна квартиры. Женщина поверила незнакомцам и передала сверток с 1,5 млн рублей. Деньги подобрал один из злоумышленников: часть похищенного он взял себе, а остальную сумму перевел сообщникам.

Личность курьера мошенников установили, мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, в Подмосковье будут судить двух мужчин за кражу спецтехники на 3,5 млн рублей. Они угнали из чужого гаража два снегоболотохода.