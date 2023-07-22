Собянин рассказал о развитии четырёх районов на юге Москвы

Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех районах на юге Москвы – Бирюлево Восточном и Западном, Москворечье-Сабурово и Царицыно – проживают более чем 450 тысяч москвичей. О развитии этих районов в блоге на своем личном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- На протяжении многих лет главной проблемой Бирюлево Восточного и Западного, Москворечье-Сабурово и Царицыно являлся недостаток транспортных связей. Причем не только с центром города, но и между собой, - рассказал Собянин.

Чтобы улучшить ситуацию, власти Москвы реализовали несколько крупных проектов. Так, была построена эстакада через Павелецкое направление Московской железной дороги. Эта дорога соединяет Восточное и Западное Бирюлево. Также была возведена 600-метровая эстакада прямого хода, которая позволила увеличить пропускную способность на 25-30%.

- В стадии реализации еще три больших проекта, которые радикально улучшат дорожную ситуацию на юге города. Два из них являются хордовыми магистралями, формирующими новый транспортный каркас столицы, - сказал мэр Москвы.

Третий проект - это реконструкция развязки на пересечении улицы Липецкая и МКАД. Это сложнейший транспортный узел, отмечает Собянин. По проекту должны построить почти 19 км дорог, включая восемь искусственных сооружений.

Собянин отметил, что власти планируют строительство Бирюлевской линии метро, которая протянется на юг от бывшей промзоны ЗИЛ. Этот радиус свяжут пересадками с Замоскворецкой и Троицкой линиями метро, МЦК и БКЛ.

- Приведение в порядок существующих парков и создание новых зон отдыха на свежем воздухе – такова задача в сфере формирования качественного общественного пространства. На юге она успешно решается. Выполнено благоустройство Фруктового сада, где стало больше зелени, мест для активного и тихого отдыха, - рассказал Собянин.

В четырех районах также ведут работу над образовательной системой. Были открыты два детских сада, школа и пристройка к существующему учреждению. Еще над некоторыми проектами ведется работа.