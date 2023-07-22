Ящик с надписью «Радий» нашли на дереве у штаба ОДКБ в Москве

Подозрительный ящик обнаружили на дереве у штаба ОДКБ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обнаружили ящик с проводами и надписью «Радий», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "Радий"», - рассказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники экстренных служб, они осматривают подозрительную находку.. Все обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавших нет.

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