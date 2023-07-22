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НовостиПроисшествия22 июля 2023 11:37

В Москве пьяный мужчина едва не утонул в Яузе

Спасатели вытащили мужчину из воды и передали его медикам
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы

В Москве пьяный мужчина упал через перила в Яузу и чуть не утонул, сообщил источник KP.RU.

В Департаменте ГОЧСиПБ уточнили, что спасатели подняли мужчину на борт катера, оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи для транспортировки в больницу. Происшествие случилось напротив Устьинского сквера утром 22 июля.

Спасатели напомнили жителям столицы о правилах безопасности у водоемов: необходимо быть внимательными и осторожными, не оставлять без присмотра детей, не заходить в воду после длительного нахождения на солнце.

Ранее KP.RU писал, что тонувшего мужчину спасли на Большом Садовом пруду в Москве. Молодому человеку оказали первую помощь, на место вызвали медиков, но пострадавший отказался от госпитализации. С мужчиной провели профилактическую беседу.