Несколько человек пострадали от прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве

В столичном ТЦ прорвало трубу с горячей водой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Пострадали несколько десятков человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем в субботу, 22 июля. По данным источника агентства, внутри здания остаются люди. На место выехали сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

По данным телеграм-канала Baza, пострадали около 70 человек, у некоторых из них диагностировали ожоги. ТАСС пишет, что госпитализировали трех человек.

Источник KP.RU подтвердил факт ЧП на Кутузовском проспекте. При этом представители ТЦ сообщили: «Мы работаем в штатном режиме».

Ранее KP.RU писал, что подозрительный ящик с надписью «Радий» нашли на дереве у штаба ОДКБ в Москве. На месте работают сотрудники экстренных служб, они осматривают опасную находку. Детали случившегося выясняются.