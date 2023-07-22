Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2023 13:16

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро закрыли на ремонт

Поезда не ходят между «Марьиной Рощей» и «Чкаловской»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Работы пройдут на «Чкаловской», Трубной» и «Сретенском бульваре»

Работы пройдут на «Чкаловской», Трубной» и «Сретенском бульваре»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на ремонт закрыли центральный участок Люблинско-Дмитровской линии метро. 22 и 23 июля поезда не ходят между «Марьиной Рощей» и «Чкаловской», сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Специалисты окрасят почти 15 тыс. кв. м поверхностей, отремонтируют лестницы и двери, промоют потолки и путевые стены, светильники и элементы навигации, отполируют мрамор, заменят лампочки, а также очистят декоративные элементы на станциях (мозаики, витражи и прочее). Станции «салатовой» ветки метро станут чище и уютнее.

В Дептрансе напомнили, что ранее ремонт прошел на «Боровицкой», «Полянке», «Чеховской», «Менделеевской» и «Цветном бульваре».

Ранее KP.RU писал, что скоростной режим снизят на участке Ленинградского шоссе в Москве. Максимальную разрешенную скорость ограничат с 80 км/ч до 60 км/ч.