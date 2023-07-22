Один человек погиб при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

В Москве прорвало горячий водопровод в торговом центре «Времена года» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве прорвало горячий водопровод в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Пострадали несколько десятков человек, госпитализировали трех посетителей, один человек погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что два человека получили ожоги. Кроме того, у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, произошел сердечный приступ. В здании заблокированы люди, к ним направили сотрудников МЧС. На месте ЧП работают экстренные службы.

«В настоящее время нет информации о судьбе одного человека, его ищут на втором этаже», - сказал собеседник агентства.

В городских службах добавили, что в результате аварии в ТЦ пострадали пять человек. Всем оказывают медицинскую помощь. Дальнейшая информация уточняется.