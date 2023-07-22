Собянин выразил соболезнования семье погибшей при прорыве трубы в ТЦ «Времена года»

По предварительной информации, в результате погибла женщина, есть пострадавшие Фото: прокуратура Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека при прорыве трубу в торговом центре «Времена года». Он выразил соболезновав семье погибшей женщины.

«К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье. Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь», - написал глава города в своем телеграм-канале.

По данным столичной прокуратуры, в результате ЧП погибла женщина, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. На месте работу правоохранителей координирует первый заместитель прокурора ЗАО Сослан Хубулов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Позднее Сергей Собянин сообщил о гибели еще трех человек при прорыве кипятка в торговом центре на западе столицы. На месте происшествия продолжают работать спасатели.