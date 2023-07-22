Мужчина попытался дать взятку инспекторам ГИБДД на юго-востоке Москвы

Водитель стал фигурантом уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве правоохранители задержали 24-летнего приезжего мужчину, который пытался дать взятку инспекторам ГИБДД, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, водителя иномарки остановили на Рязанском шоссе. Полицейские зафиксировали правонарушение и начали составлять административный протокол, но автомобилист попытался «подкупить» их. Он предложил сотрудникам ГИБДД взять шесть тысяч рублей за непривлечение его к ответственности. После этого нарушителя задержали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. В отношении фигуранта избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU писал, что пьяный мужчина на каршеринге устроил ДТП на ТТК в Москве. Автомобилист выехал на встречную полосу и влетел в такси. В результате аварии пострадали два человека.