«Известия»: Мужчина взорвал гранату из-за ссоры на вечеринке в Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина взорвал гранату из-за ссоры во время застолья в деревне Бортниково около города Ступино в Московской области. В результате погиб один человек. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Сообщается, инцидент произошел, когда в ходе вечеринки гости повздорили, а один из участников ссоры взорвал гранату. На месте сразу погиб один человек, а с ранениями были госпитализированы четверо пострадавших, среди которых было двое детей.

Как писал сайт KP.RU, ГСУ СК России по Московской области заявил, что погиб взорвавший гранту 23-летний житель Ступино.