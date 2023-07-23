Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

Причины и обстоятельства ЧП выясняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в жилом доме на Шенкурском проезде произошел пожар. В результате ЧП погиб один человек, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло вечером в субботу, 22 июля. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Горела квартира на восьмом этаже. Огнеборцы потушили пожар, в помещении обнаружили тело человека. Пострадавших нет. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Обстоятельства случившееся выясняются. Площадь пожара не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве. ЧП произошло накануне, 22 июля. По факту гибели четырех человек возбудили уголовно дело. Причины случившегося выясняются.