Автомобиль и мотоцикл столкнулись на юго-востоке Москвы

Авария произошла на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц произошла авария: столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 23 июля.

При повороте в легковушку на полной скорости влетел мотоцикл. От удара байкер вылетел из транспортного средства. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что водитель каршеринга врезался в «Ауди» на ТТК в районе Беговой улицы в Москве. Водитель немецкой иномарки погиб, еще несколько человек пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура САО взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.