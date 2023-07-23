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НовостиПроисшествия23 июля 2023 10:28

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на юго-востоке Москвы

Движение в районе ДТП не затруднено
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Авария произошла на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц

Авария произошла на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц произошла авария: столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 23 июля.

При повороте в легковушку на полной скорости влетел мотоцикл. От удара байкер вылетел из транспортного средства. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что водитель каршеринга врезался в «Ауди» на ТТК в районе Беговой улицы в Москве. Водитель немецкой иномарки погиб, еще несколько человек пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура САО взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.