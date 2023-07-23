В Москве продолжается прокурорская проверка после ЧП в ТЦ «Времена года»

Расследование уголовного дела продолжается Фото: прокуратура Москвы

В Москве продолжается прокурорская проверка после инцидент с прорывом трубы в ТЦ «Времена гожа» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На месте ЧП находятся прокуроры, они координируют работу правоохранителей при расследовании уголовного дела. По результатам проверки дадут оценку исполнению ответственными лицами требований ФЗ. Детали случившееся уточняются.

Напомним, 22 июля в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горечей водой, все помещения залило кипятком. Погибли четыре человека, еще десять попали в больницу с различными травмами, в частности с ожогами. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Как писал KP.RU, сигнализация об эвакуации в ТЦ не сработала, люди узнавали о случившегося из новостей. В настоящий момент торговый центр закрыт.