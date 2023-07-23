Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на юго-востоке Москвы

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств ДТП Фото: прокуратура Москвы

В Москве перекрестке улиц Совхозной и Краснодарской произошло ДТП: столкнулись автомобиль и мотоцикл. Погибла пассажирка байка, водитель мотоцикла получил травмы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил байкеру дорогу. Мотоцикл влетел в машину. Погибла пассажирка байка 1985 года рождения, сам водитель пострадал, его госпитализировали в больницу.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося. Проводится процессуальная проверка. В Дептрансе жавели, что движение в районе ДТП не затруднен.

Ранее KP.RU писал один человек погиб в ДТП в районе Беговой улицы в Москве. Несколько человек госпитализировали в больницу, среди пострадавших есть ребенок.