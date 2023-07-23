Собянин: веревочный парк и оранжерея появятся в детском парке «Фили» в Москве

Фото: mos.ru

В Москве в детском парке «Фили» появятся новые места для отдыха – оранжерея и веревочный парк, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты обустрою веревочный парк до конца августа. Также продолжится ремонт здания, где появится оранжерея, кафе, фотостудия и хореографический зал.

Собянин напомнил: в прошлом году в «Филях» создали площадку кросс-тренинга и воркаута, памп-трек, реконструировали манеж для занятий верховой ездой, открыли мини-зоопарк и всесезонные биостанции. Кроме того, в детском парке проложили новые дорожки, установили лавки и оборудовали летний кинотеатр. После благоустройства здесь прошло выше 100 мероприятий.

Ранее KP.RU писал, что на месте старых советских корпусов Склифа построят современный медкомплекс. Площадь новой клиники составит около 120 тысяч квадратных метров.