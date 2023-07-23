Новые навесы установили на 11 станциях метро Москвы с начала года

Навесы строят, чтобы защитить пассажиров от дождя, ветра и снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с начала года установили 20 навесов на входах на 11 станциях метро. Например, работы прошли на «Тушинской», «Нагорной», «Сухаревской», «Новогиреево» и других, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Навесы строят, чтобы защитить пассажиров от дождя и снега и сохранить в вестибюлях тепло зимой, а прохладу летом. Кроме того, с навесами станции выглядят эстетичные, а путь до входа в метро становится в разы удобнее.

Раньше входы в метро выглядели как обычные переходы, но с 2014 года над ними начали возводить навесы. Всего за это время построили почти 300 конструкций.

Ранее KP.RU писал, что участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро закрыли на ремонт. Поезда не ходят между станциями «Марьина роща» и «Чкаловская» до понедельника.