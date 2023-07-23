Мужчина получил ранение в клубе в центре Москвы

Между двумя мужчина произошел конфликт в клубе на ул. Рочдельская Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве мужчина получил огнестрельное ранение в клубе. Инцидент произошел утром 23 июля на Рочдельской улице, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, между двумя мужчина произошел конфликт. Неизвестный выстелил, предположительно из травматического оружия, в своего оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Информация о его состоянии не уточняется. Правоохранители разыскивают стрелявшего. Детали лучившегося выясняются.

Источник kp.ru в экстренных службах в свою очередь так охарактеризовал ситуацию: раненый был в крайней степени алкогольного опьянения. У него пробит затылок, но сказать однозначно, что это рана от выстрела из «травмата» - довольно сложно.

Ранее KP.RU писал, что мужчина взорвал гранату из-за ссоры на вечеринке в Подмосковье. Он погиб, еще четверо человек получили травмы, их доставили в медучреждение. Возбуждено уголовное дело.