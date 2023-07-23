Уголовное дело по факту прорыва трубы в ТЦ «Времена года» предали столичному СК

Следователи провели обыски в офисах, в ходе которых изъята техническая документация Фото: Следственный комитет России

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту прорыва трубы в ТЦ «Времена года» предали в ГСК СК по Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Следователи провели обыски в офисных помещениях и изъяли техническую документацию. В настоящий момент допрашивают руководство и сотрудников ТЦ, отвечающих за эксплуатацию инженерных систем, а также очевидцев ЧП. Назначены необходимые экспертизы. В СК РФ добавили, что следователи и криминалисты совместно инженерами повторно осматривают место аварии. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с кипятком. Погибли четыре человека, еще десять – получили травмы, их госпитализировали в больницу. Как писал KP.RU, предварительно, причиной прорыва водопровода в ТЦ могла стать некачественная сварка.