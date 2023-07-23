Автомобиль влетел в столб на Ленинском проспекте в Москве

Движение в районе ДТП затруднено: занято три полосы из пяти Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Ленинском проспекте произошла авария: автомобиль наехал на препятствие. Транспортное средство серьезно повреждено, информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте ДТП работают оперативные службы города, в частности полиция и бригада скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено: занято три полосы из пяти в сторону центра. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал об аварии на перекрестке улиц Совхозной и Краснодарской в Москве. При повороте водитель авто не уступил байку дорогу. Погибла пассажирка мотоцикла, водитель транспортного средства попал в больницу. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.