Багреева: Москва заняла первое место в рейтинге региональных центров компетенций по результатам нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева сообщила о лидерстве Москвы в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта «Производительность труда». Работу центров в регионах оценивает регулярно через каждые шесть месяцев Федеральный центр компетенций. Рейтинг формируется с 2020 года. Его участниками становятся региональные центры со стажем работы от десяти месяцев и более. Поскольку Москва запустила нацпроект в 2022 году, то участвовала в рейтинге первый раз. При этом московский РЦК возглавил список, получив наивысший балл 8,98 из 10.

Эксперты при составлении рейтинга учитывают восемь критериев. Среди них - укомплектованность штата, достижение целей по вовлечению предприятий, обучению их сотрудников и подготовке инструкторов, выполнение графика по количеству завершенных проектов. Сюда также добавляются такие показатели, как уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК и освещение лучших практик в интернете. Специалисты столичного РЦК используют инструменты бережливого производства при анализе внутренних процессов на предприятиях города, выявлении и устранении потерь.

«В результате компании получают возможность вскрыть внутренние резервы и высвободить средства, которые могут направить, например, на обновление оборудования или расширение производственных площадей», - отметила Багреева.

По ее словам, с января по июнь этого года на завершивших совместный первый этап работы с РЦК 38 предприятиях выросла производительность в среднем на 59 процентов, сократилось время протекания процесса на 42 процента, незавершенного производства – на 34 процента.

«Кроме того, за первые шесть месяцев 2023 года в нацпроект вступили еще 39 компаний, которые повысят эффективность работы до конца года», – уточнила столичный министр.

После этого предприятия начинают сами внедрять методики бережливого производства на каждом своем участке. В планах на ближайшие три года -

ежегодный прирост производительности компаний не менее пяти процентов в год. Заместитель генерального директора Федерального центра компетенций Светлана Горчакова считает первое место Москвы в рейтинге РЦК ярким подтверждением включенности региона в проект, профессионализма экспертов, индивидуального подхода к предприятиям и слаженности процессов.