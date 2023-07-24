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НовостиОбщество24 июля 2023 7:37

Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

Удары беспилотников были зафиксированы утром 24 июля
На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон

На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон

Фото: Андрей АБРАМОВ

Городские службы максимально быстро устранят последствия удара беспилотника на Комсомольском проспекте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», – написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что утром 24 июля зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет.