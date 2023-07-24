Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон Фото: Андрей АБРАМОВ

Городские службы максимально быстро устранят последствия удара беспилотника на Комсомольском проспекте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», – написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что утром 24 июля зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет.