Собянин: Ремонт жилых домов-памятников станет проще для жильцов

«Большинство москвичей никогда не задумывались об этом. Но если вы живете в доме – памятнике архитектуры, вас могут поджидать сюрпризы. Например, с ценами на капитальный ремонт», – отметил Сергей Собянин.

Градоначальник разъяснил, нюансы того, как будет решаться данная проблема.

«Мы за то, чтобы сохранялись памятники культуры, архитектурные памятники. Очень важно, чтобы сохранить облик, но чтобы это не доходило до абсурда. В любом доме, жилом доме есть объекты охраны, а есть все остальное. И объектом охраны в жилом доме обычно бывает какая-нибудь чугунная лестница или какой-то конек красивый, или еще что-то, но не весь дом. И для того, чтобы ремонтировать в этом доме, не надо делать какую-то сложную экспертизу и так далее. Мы долго бились над этим вопросом, понимая, что для москвичей это самый острый вопрос. Недавно был принят федеральный закон – по которому сейчас принимаем свои соответствующие документы, – по которому капитальный ремонт не требует никакой экспертизы домов, пожалуйста, делайте в обычном режиме. За исключением самого объекта охраны в этом доме. Если лестница – объект охраны, давайте будем охранять. А все остальное как в обычном доме», – сказал Сергей Собянин.